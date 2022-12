Capturan a hombre por supuesto delito de pornografía infantil en Cali

Foto: cortesía Policía de Cali

La Seccional de Investigación Criminal de la Policía de Cali, logró la captura de un hombre de 26 años, identificado como Sergio Daniel Muñoz Galvis, quien contactaba a sus víctimas, niñas entre los siete y doce años por redes sociales, les pedía fotografías de sus partes íntimas.

Según las autoridades, el caso de dio a conocer cuando la madre de una de las menores decidió revisar el Facebook de su hija. Al notar las conversaciones con el usuario ‘Daniel Muñoz’, que ganándose la confianza de ella con cortejos y frases para enamorarla le pidió a la menor que se tomara fotos desnuda.

La situación alarmó a la madre por lo que lo denunció ante la Policía.

El capturado, quien se desempeñaba como técnico en celulares, habría citado a la pequeña en un centro comercial de la ciudad, lugar al que llegaron los uniformados a realizar el procedimiento.

A Muñoz Galvis se le encontró un celular que usaba como herramienta de almacenamiento, con más de 800 videos y 2212 fotos de contenido sexual de niñas y niños.

“En el momento de su captura, el hombre tenía un celular de alta gama en el que alojaba en la ‘nube’ fotografías y videos con menores de edad. Se judicializa y se logra la captura de este”, manifestó el coronel George Quintero, comandante operativo de la Policía de Cali.

El capturado fue dejado a disposición del Juzgado 30 penal municipal quien le dicto medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por el delito de pornografía con persona menor de 18 años.

Frente al tema, la Policía de Cali entregó algunas recomendaciones:

- Nunca suministrar información personal de ningún tipo a personas con las que se habla por internet.

- No aceptar regalos en internet, como fotografías, imágenes o juegos que provengan de desconocidos, porque podría tratarse de un engaño.

- Por los menores, colocar la computadora en un área común de la casa.

- Los padres deben hacer reglas razonables y poner una hora límite para el uso de la computadora y acceso a internet.

- Enseñe a los menores sobre los peligros del internet.

- No permita que sus hijos entren a salas para charlas privadas, especialmente cuando usted no esté presente.

- No permita que su hijo baje o suba fotografías en la computadora sin su permiso.

- Jamás permita que los menores hagan arreglos para encuentros personales con alguien que haya conocido en internet sin su permiso.