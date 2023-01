Capturan a hombre señalado de ser mal vecino y por paliza a comerciante que acabó en una clínica

Ahora afronta proceso por tentativa de homicidio. La víctima, quien le pedía bajar volumen al equipo de sonido, estuvo una semana en cuidados intensivos.

El hombre que golpeó brutalmente al dueño de una heladería en el barrio Junín, centro de Cali, fue detenido por las autoridades. Debido a las graves lesiones, la víctima estuvo en cuidados intensivos durante ocho días y, casi un mes después, al fin se produjo la captura.

Juan David Rodríguez llegaba a su negocio después de entregar un domicilio, cuando fue sorprendido a golpes por la espalda.

“Me cogió por la espalda y me pegó y en el piso me cascaba y me decía que para qué tenía que llamar a la policía que dejara de ser tan sapo, yo no había llamado a nadie, le decía: ‘Respetame’”, dijo la víctima de la golpiza.

Días después, Noticias Caracol buscó al agresor, quien en un tono airado siguió defendiendo su actuar violento.

“Ese señor de al frente me la tenía montada, mamado hasta que me cansé. Yo no puedo poner música porque me llamaba la policía hasta que yo me le cansé”, dijo el agresor en su momento.

Vea: Vecino atacó brutalmente y por la espalda a comerciante en popular sector de Cali

Casi un mes después del hecho, el hombre, identificado como Carlos Andrés Hurtado Vargas, fue capturado “a raíz de esta situación y las diferentes denuncias que se hicieron por el sector”, según informó el coronel Henry Ramírez, comandante de Seguridad Ciudadana de la Policía de Cali.

“Por la mala conducta de este vecino, se procedió a judicializar, se investigó con las diferentes cámaras del sector, igualmente con diferentes entrevistas y se logró sacar una orden de captura por homicidio en grado de tentativa”, dijo el oficial.

Por su parte, la víctima, quien aún está en recuperación tras recibir fuertes golpes en la cabeza, celebró el trabajo de las autoridades.

“La justicia ha hecho sus cosas, existe la justicia. Gracias a Dios salió todo rapidito y pues ya sale uno más tranquilito”, dijo el comerciante.

Según los vecinos del sector, el hoy capturado alteraba la tranquilidad de la comunidad, pues casi a diario prendía el equipo a todo volumen, ingería licor y quemaba pólvora.

La víctima de este caso espera que el agresor tenga una condena ejemplar y no, como ha pasado en algunas situaciones, le den casa por cárcel.