"Eran tres tipos": asaltaron a 'el Mulato', director de la escuela de salsa Swing Latino

Las autoridades de Santiago de Cali confirmaron la captura de los presuntos delincuentes que robaron e hirieron a Luis Eduardo Hernández, mejor conocido como ‘Mulato’.

Esto sucedió en la tarde del 2 de septiembre de 2020 en el sur de Cali, cuando el coreógrafo ingresaba a su escuela de salsa.

El brigadier general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, hizo referencia a estas capturas: “Él manifestó que estos mismos delincuentes quisieron asesinarlo. Así esclarecemos el hecho”.

Por su parte, ‘Mulato’ narró cómo fueron esos momentos en los que casi pierde la vida a mano de los hampones: “El ladrón quiso accionar el revólver y no pudo. Cuando me iba a levantar me golpeó con la cacha y me pidió que le entregara todo. Eran tres tipos”.

En ese orden de ideas, Carlos Rojas, secretario de Seguridad de Cali, rechazó el acto y aseveró que están realizando un plan para acabar con la delincuencia en Cali.

“Rechazamos este tipo de comportamientos contra cualquier persona. Estamos en una tarea de reducir la delincuencia y proteger a los que hacen empresa y crean oportunidades. ‘Mulato’ está firme y mejor que nunca. Seguiremos adelante", concluyó Rojas.

Estos delincuentes cayeron durante la ejecución de la operación Olimpo, la cual se llevó a cabo durante la madrugada del 3 de septiembre de 2020.