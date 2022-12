Capturan en Cali a exalcalde de Cartago por apropiación ilegal de presupuesto

La Fiscalía Especializada Anticorrupción y el CTI capturaron el pasado martes a Luis Alberto Castro Ocampo, quien habría cometido múltiples conductas para apropiarse ilegalmente de más de dos mil millones de pesos que hacían parte del presupuesto de Cartago.

Según la Fiscalía, el entonces alcalde creó junto con varios de sus funcionarios 297 órdenes de prestación de servicios y de suministro falsos.

“Los supuestos contratistas no tenían la capacidad para ejecutarlos o eran una sola persona con diferentes razones sociales. Los contratos no fueron firmados, tampoco cobrados por parte de los supuestos contratistas y además no fueron ejecutados”, señaló el ente investigador.

Posteriormente, según la investigación realizada por las autoridades, un particular cobró los cheques tras realizar varios endosos y entregó el dinero a funcionarios de la Alcaldía, quienes finalmente se lo entregaron a Castro.

La Fiscalía también informó que se logró evidenciar que el almacenista registraba la entrega de elementos comprados por la Alcaldía, sin que estos llegaran al almacén y así legalizar la supuesta compra.

Además del exmandatario, detenido en el barrio Puente Palma, sur de Cali, también fueron capturados su tesorera municipal, el jefe de presupuesto, el coordinador de recursos de la Alcaldía, el secretario de hacienda y un particular.

Según la responsabilidad de cada uno de los detenidos, la Fiscalía Anticorrupción les imputará cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público y enriquecimiento ilícito.