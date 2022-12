Carabinero se convirtió en héroe al evitar que niña indígena se ahogara en laguna

Foto: Cortesía Policía Cali

Al ver que una pequeña de 10 años luchaba para mantenerse con vida en el agua, el intendente Daniel Fernando Valencia Maluche no dudó en ir a su rescate. El uniformado fue alertado por los gritos de auxilio de los integrantes de los cabildos Yanaconas y Nasa, que observaban la escena.

"Nos encontrábamos en una jornada de arborización con las comunidades indígenas, donde a los niños les dio por bañarse en la laguna. En un momento empezamos a escuchar voces que decían 'ayúdenla, ayúdenla, se está ahogando', salgo corriendo y me voy despojando de todos mis implementos, me quito las botas y me tiro ayudarle", contó el intendente.

El heroico acto, que permitió que la menor no se ahogara, fue aplaudido por los nativos que presenciaron el hecho. "En ese momento no pensé en nada, sino en salvarle la vida, la saqué a la orilla donde la estaba esperando la mamá. Es algo que me nació, no pensé si estaba hondo o me podía ahogar. Lo que me inspiró fue salvarle la vida a la niña", agregó el uniformado.

Valencia Maluche, natural de Ibagué, ha dedicado cinco de sus 20 años de servicio a la Policía de Carabineros de Cali, donde es responsable de actividades comunitarias con habitantes de zonas rurales. En el instante de la emergencia se encontraba participando en una iniciativa ambiental en el sector del cerro de La Bandera, en la comuna 18.