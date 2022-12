Caravana de motociclistas que acompañaba cortejo fúnebre causó pánico en calle 5 de Cali

Así lo denunció una ciudadana al asegurar que los conductores la intimidaron con arma de fuego a ella y su esposo cuando transitaban en su carro frente al HUV.

La mujer manifestó que intentaron esquivar a los hombres que los abordaron y narró los momentos de terror que vivió junto a su pareja. El hecho se habría registrado hacia las 10:20 de la mañana del pasado miércoles.

"Había un cortejo fúnebre lleno de motos con parrilleros hombres. Íbamos por la calle 5 y de un momento a otro una de ellas se pasó frente a nosotros a pararnos el carro, el semáforo estaba en verde. Nosotros seguimos por un lado y en ese momento se vinieron las demás motos a perseguirnos, a golpearnos el carro, nos sacaron pistola", indicó la afectada.

La ciudadana relató que empezó a grabar con su celular esta situación, pero las personas que los estaban agrediendo la insultaban y le pedían su dispositivo móvil. "Me abrieron la puerta del automóvil, me quitaban el seguro. Yo volvía y cerraba la puerta. Yo solo miraba para adelante y decía a mi esposo que no parara porque nos iban a matar".

El hecho no dejó ninguna persona lesionada, sin embargo, la mujer hizo un llamado a las autoridades, pues sostuvo que a pesar de la congestión que se generó en la vía no hubo presencia de agentes de tránsito o de Policía.

"Me pregunto ¿qué pasa aquí con los parrilleros? ¿las autoridades de tránsito qué están haciendo con eso?... Ya repuesta del susto estoy con indignación y una sensación de abandono y de desprotección. Esto es muy preocupante, ya me da miedo salir hacer mis labores sociales", puntualizó la afectada.

Foto: archivo Colprensa