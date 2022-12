Cárcel para hombre que habría maltratado a su madre por no abrirle rápido la puerta de la casa

Policías hallaron al sujeto lanzando piedras a la vivienda de su progenitora a quien insultó y trató de agredir, en hechos registrados en el barrio El Trébol.

Como Kevin Alexander Perlaza Bohórquez fue identificado el hombre detenido por una patrulla motorizada y quien fue denunciado ante la Fiscalía por su madre, Shirley Martínez, por el presunto maltrato al que la venía sometiendo desde hace seis meses.

Según la mujer, el hoy procesado llegó hasta su residencia oliendo a bóxer y a bazuco, y empezó a golpear con fuerza la puerta. Ella se asomó por la ventana y el joven le gritó “abrí la puerta gran ‘hp’ que me voy a dormir. Pero abrí... Si no me subo por el techo y te agarro a patadas”.

Ante esta situación la víctima llamó a la línea 123 y uniformados de la Metropolitana acudieron hasta el lugar, encontraron a Perlaza Bohórquez lanzando piedras y lo condujeron a la URI.

El sujeto fue presentado ante el Juzgado 21 Penal Municipal con funciones de control de garantías, quien legalizó su captura y avaló la imputación de cargos de la Fiscalía Seccional como presunto autor responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada.

El togado dictó medida de aseguramiento contra Perlaza consistente en detención preventiva en establecimiento intramural, orden que deberá cumplir en la cárcel Villahermosa. El hombre no aceptó los cargos.



Foto: archivo Colprensa