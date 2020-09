Carolina Cruz anuncia que está embarazada: espera su segundo hijo

Carolina Cruz anunció que está embarazada y reveló que esto es el resultado de una fecundación in vitro a la que se sometió.

"Mati nació de manera natural. El segundo, que lastimosamente perdí, también venía igual, pero después se me dificultó mucho volver a quedar embarazada. Empezamos a buscar ayuda de expertos e iniciamos un proceso in vitro maravilloso. Me fue muy bien y fue muy rápido", contó.

La noticia la dio a conocer en la mañana de este viernes 25 de septiembre de 2020, a través del programa Día a Día, del Canal Caracol y del cual ella es presentadora.

"La esperábamos hace mucho tiempo. Queríamos regalarle un hermanito a Matías y estábamos confiados en Dios que queríamos lo que nos quisiera mandar", aseveró Carolina, al anotar que todo se dio como Él quiso.

La también empresaria vallecaucana aseguró que se llamará Salvador porque sintieron que el "significado del nombre es muy grande".

"Empecé a hacer la Novenita de la Virgen de la Dulce Espera y ahí habla de Salvador todo el tiempo. Entonces, leía ese nombre todas las noches y sentía esa energía de que tenía que ser Salvador. Cuando ya sabíamos que era un niño, tomamos esa decisión", explicó.

También, Carolina reveló que su embarazo ya lleva más de tres meses.

“Ya tenemos 15 semanitas de Salvador que viene a hacerle compañía a este chiquito hermoso. Estamos dichosos, ha sido un bebé muy anhelado, muy buscado, muy esperado, muy deseado. Hemos tenidos un proceso muy lindo”, afirmó.

Dijo que “no sabía nadie”, ni siquiera su mamá, a quien Matías sorprendió con la noticia la semana pasada. Anotó que el confinamiento por la pandemia les ha ayudado a vivir este proceso de una manera tranquila en casa.

“Ha sido un embarazo tan maravilloso como el de Mati, tranquilo, no me ha dado nada. Obviamente, ya no me amarra el pantalón y no veía la hora de contarlo”, anotó.

En 2018, Carolina Cruz había quedado embarazada, pero lamentablemente perdió al bebé. Esta dolorosa situación la mantuvo en secreto durante un año, cuando decidió contársela a sus seguidores.

Ahora, la familia Palomeque Cruz espera con ansias la llegada del nuevo integrante.