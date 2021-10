Carolina Cruz estrena nuevo look: “ha sido el cambio más radical en mis 42 años”

“¿Les gustó o no les gustó?”, Carolina Cruz mostró su nuevo cambio de look que dejó sin palabras a los fans.

“Algunos dirán ‘Caro se te ve divino’, otros: ‘no, Caro, no te ves tan chévere’ y es normal”, expresó la presentadora que ahora luce pelirroja, pero en un tono cobrizo.

Cruz manifestó que ella misma fue quien se aplicó el tinte y aunque tuvo sus dudas al principio, finalmente le encantó el resultado.

“Yo acepto que cuando me lavé el pelo aquí en la casa, me empecé a poner el tinte y ya al ratico se me empezó a poner naranja y yo ¡ay, Dios mío!, será que si voy a hacer capaz y tenía hasta miedo de lavarme y de mirarme al espejo porque yo dije será que si y claro mojado no se notaba tanto, cuando me lo empecé a secar dije ‘Dios, creo que esto es demasiando’”, señaló.

Para Carolina Cruz se trata del mayor cambio de imagen en su vida.

“Creo que este ha sido el cambio más radical en mis 42 años, pero ya cuando me sequé, me organicé y todo, me encantó. Estoy dichosa”, comentó.

Sus seguidores ya habían notado su nuevo look en el programa Día a Día del Canal Caracol, que presenta junto a Carolina Soto, Catalina Gómez y Carlos Calero.