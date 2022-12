Carolina Cruz revela la historia ‘Divina’ detrás de la imagen que Matías no deja de abrazar

Su hijo cumplió 6 meses y la caleña no solo publicó una emotiva foto, sino que contó algo sobre este regalo de vida que llena a su familia de amor y bendiciones.

“Pensé mucho en subir esta foto y contar la historia detrás de, pero es tan bello lo que pasa con Matías y la Virgen que decidí hacerlo”, escribió la presentadora en un su cuenta de Instagram.

Así comienza el relato que la vallecaucana reveló a sus seguidores para explicar la fotografía en la que su pequeño hijo, cuyo padre es el actor Lincoln Palomeque, aparece abrazando una imagen de La Milagrosa.

“Siempre he sido muy entregada a DIOS, hace dos años estaba atravesando por un momento de confusión en mi vida y empecé a conocer más de la Virgen gracias a dos personitas muy especiales, @paonewball y @diego_pachon. Fui muchas veces a grupos de oración y tuve unas experiencias únicas”, contó la modelo.

Afirmó que, cuando estaba grabando Colombia’s Next Top Model en diciembre, la encargada de su maquillaje le regaló agua bendita dentro de un tarrito con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y que, desde ese día, empezó a ponérsela en la “barriguita para proteger a Matías” y su embarazo.

“El día que nació Matías, hoy (viernes 6 de octubre) hace 6 meses, le agradecí a DIOS y a la VIRGEN que todo fue perfecto y maravilloso. Desde ese día, no hay noche que no rece el Rosario y le agradezca tantas bendiciones a ella, esa VIRGENCITA divina que siempre nos ha cuidado”, dijo.



Una publicación compartida de Carolina Cruz Osorio (@carolinacruzosorio) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 3:05 PDT

Agregó que ella y Lincoln Palomeque tienen, en su habitación, “una imagen de la Sagrada Familia que Matías desde que tiene tres meses, mira y mira sin parpadear”.

“Hace un tiempo me regalaron esta bella imagen de @lamilagrosa_design, la cual está siempre en mi mesa de noche y, de un tiempo para acá, Matías se emociona de una manera increíble si la tiene cerca, la quiere tocar, besar, abrazar y siento que todo es una hermosa conexión que comenzó hace dos años. Amor verlo así”, anotó la también empresaria.

Explicó que, aunque parezca mentira que un pequeño de tan solo seis meses pueda sentir tanto por una imagen que supuestamente aún no comprende, en realidad entiende más de los que las personas mayores imaginan.

“Hoy de nuevo te lo digo VIRGENCITA linda, como lo hago todas las noches, gracias a ti y a DIOSITO por este regalo de vida llamado Matías”, puntualizó la presentadora caleña.

Y finalmente, dijo que con el pequeño Matías se cumplen “seis meses llenos de aprendizaje y un AMOR inexplicable”.



