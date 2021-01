Carolina Cruz se practicó nueva ecografía y Salvador “se dejó ver en todo su esplendor”

Carolina Cruz le entregó una buena noticia a todos sus seguidores que han estado pendientes de su embarazo. Hace dos semanas se enteró de que el cuello del útero se estaba abriendo por una lesión que tuvo tras el nacimiento de Matías y este lunes asistió a una cita médica que “era muy importante”.

“Los exámenes que me hice hace 2 semanas salieron perfectos que eso es una gran bendición. Hoy la buena noticia es que el cuello de mi útero no se abrió, está igual y eso es una ganancia enorme, seguiré con los mismos cuidados, ojalá más para que Salvador llegue en el momento perfecto”, afirmó la presentadora vallecaucana.

Asimismo, Carolina Cruz aseguró que ahora “Salvador se dejó ver en todo su esplendor, haciendo puchero y todo” y que ella ya lleva un mes con el mismo peso.

“Es una buena noticia porque mi peso, más el del bebé, no sería lo más saludable, ya que me canso mucho más. Así que aquí seguimos pegaditos a DIOS con fe en que todo seguirá estando bien. Yo soy y siempre he sido una mujer muy activa, no me gusta depender de nadie y esto me ha llevado a entender que no son mis planes, sino los planes perfectos de DIOS, en su tiempo, en su momento”, anotó.

La presentadora igualmente aprovechó para agradecerles a todos los que han estado pendientes y por la mejor energía que le han enviado siempre.

“Este mensaje también es para las mamitas que, como yo, están viviendo algo similar, paciencia, tranquilidad y entendimiento. Por ellos... todo vale la pena”, agregó.

Finalmente, dijo que también tiene sus días donde se preocupa, se siente mal, triste, no se halla y llora.

“Muchísimas sensaciones que sólo entendemos nosotras las mujeres, pero pongo en una balanza las cosas y son mucho más las buenas, ellos son mi mayor inspiración y fuerza”, concluyó Carolina, quien ya tiene casi siete meses de embarazo.