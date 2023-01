Carolina Cruz sorprendió a su mamá dando papaya y el video que le grabó se volvió viral

"Donde Matías me haga algo así, me da algo", dijo la presentadora vallecaucana que le sacó el jugo a la situación protagonizada por su progenitora.

Aunque Carolina Cruz ha convertido a su hijo Matías, quien esta semana cumple su primer año de vida, en el principal protagonista de sus redes sociales, ahora quien llama la atención es nada más y nada menos que su propia madre.

La presentadora, modelo y empresaria caleña sorprendió a su mamá en un profundo sueño y aprovechó ese ‘papayazo’ no solo para hacerle un video, sino compartirlo con sus más de 3,6 millones de seguidores en Instagram.



La publicación realmente incluye dos grabaciones realizadas en momentos distintos y en los cuales la madre de Carolina Cruz se encontraba durmiendo.

Uno de ellos se registró el año pasado a bordo de un vehículo y el otro se presentó en la noche del pasado martes en la residencia de la familia, que está siendo remodelada.

"Con esto me queda claro que el amor de madre es inexplicable, donde Matías me haga algo así, jajaja, me da algo", anotó la modelo caleña.



