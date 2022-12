Carretera en mal estado se ha convertido en el dolor de cabeza de los conductores en Jamundí

Se trata de la avenida Circunvalar, donde la falta de mantenimiento ha hecho a que la vía quede inservible. El polvo y agua estancada han generado enfermedades.

Es un largo tramo que con el pasar del tiempo se ha venido deteriorando a tal punto que muchos conductores dicen que deben irrespetar las normas viales para transitar por esta importante carretera de Jamundí.

"Que pena con la Alcaldía de Jamundí, pero realmente veo que como están las cosas van a dejar acabar el otro carril. Está jodidio eso para carro bajito y si usted mira se están trepando por los andenes no hay control de tránsito, no hay control de infraestructura, no hay nada", expresa Adrián Villamil, conductor.

Vecinos de la vía, por donde circulan a diario toda clase de vehículos, sostienen que no aguantan más esta situación. Aseguran que el polvo y el lodo ya está generando problemas respiratorios en niños y adultos.

Noticias Caracol intentó conocer la respuesta de la autoridad local frente a la problemática, pero no fue posible una entrevista con el Secretario de Infraestructura debido a que esta recién posesionado en su cargo. Sin embargo, se rumora de una solución a corto plazo.

Asimismo, las autoridades municipales consideran que es necesario el apoyo del Gobierno departamental y nacional para intervenir en esta avenida.