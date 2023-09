Cartago: a papá de Daniela Díaz lo llamó un desconocido para indicarle dónde estaba el cuerpo

Recientemente Medicina Legal confirmó que los restos que encontraron en una laguna en el Valle del Cauca pertenecen a Daniela Díaz y Nicolás Aristizábal , los jóvenes de 17 años de los que no tenían noticia desde el pasado 3 de julio.



“Que la justicia colombiana, el gobierno colombiano se encargue de hacer pagar a los que cometieron este crimen tan atroz que hicieron con nuestros hijos”, pidió Lina María Gómez, madre de Nicolás.

Por su parte, el padre de Daniela, que vive a escasos siete minutos del lugar donde encontraron a su hija, asegura que se pudo hallar el cuerpo tras una llamada anónima que le indicaba en dónde se encontraba.

“Estaba abriendo la puerta de la casa cuando recibí una llamada de un número privado, ya era como la tercera vez que me timbraban de ese número, pero nunca me hablaban. Ese día me dijeron que en ese sector de la laguna, específicamente por el lado del batallón, que había una muchacha con una estaca clavada en el pecho. Yo me fui con mi cuñado, llegamos e hicimos una búsqueda por ahí de dos horas, sin nada. Ya cuando veníamos saliendo miré para asomarme hacia una parte como un barranco y vi flotando el cuerpo. Cuando lo vi yo dije que era de una mujer”, relató Juan Pablo Santiago.

Familiares y líderes sociales están pidiendo en el norte del Valle del Cauca se entreguen resultados sobre esta investigación.

Se prevé que la próxima semana llegue a Cartago una comisión de la Fiscalía General de la Nación para determinar si en ese lugar hay más restos de desaparecidos. Entre los que encontraron el pasado 13 de agosto hay una tercera persona en la cual se está buscando su identidad.