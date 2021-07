Casos de COVID-19 podrían dispararse en Cali tras aglomeraciones en eventos no autorizados

Desde el viernes, el panorama de aglomeraciones estuvo a la orden del día en Cali , como la inauguración de “Villa Diablo” en el puente de la autopista suroriental con 23.

Durante el fin de semana, en otros eventos, como un concierto en Puerto Resistencia y la marcha del orgullo gay, el poco distanciamiento físico fue evidente. Estos tampoco estuvieron autorizados, según la Alcaldía.

Esta situación podría complicar las expectativas de reactivación económica responsable, pues, tras las aglomeraciones, las medidas restrictivas para combatir el COVID-19 podrían endurecerse .

“Lo que pueda pasar es que se tenga que aplicar mayor coerción y mayor cierre, lo que nos dañaría la reactivación económica. La gente no puede seguir en la calle pensando que no tiene control”, aseguró Carlos Soler, secretario de Seguridad de Cali.

El gremio médico hace un llamado urgente a la ciudadanía a tomar verdadera consciencia, pues, aunque en la ciudad ya están de nuevo en vigor medidas como la ley seca y el pico y cédula , esta última no aplicará para quienes porten el carné que los certifica como vacunados.

“No podemos seguir colapsando nuestros servicios de urgencias, nuestro servicio de hospitalización y las unidades de cuidados intensivos. El estar vacunados no significa que no vamos a tener COVID”, dijo Jorge Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos.

Publicidad

Y es que el drama por la búsqueda de una unidad de cuidados intensivos no cesa, como en el caso de Ricaurte Castillo, quien busca desesperadamente una cama para su hija.

La clínica está totalmente colapsada, no me la quisieron mandar a otra parte, porque está igual. Me la tienen en un mueble y ahí le están atendiendo, pero, hasta el momento, ella no tiene mejoría”, dijo.

Mientras tanto, la secretaría de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, aseguró que a la alta ocupación de UCI se suma la gran cantidad de muertes por COVID-19 , pues se han reportado 35 en los últimos dos días. “Esto es realmente alarmante, realmente preocupante”, anotó.

Del comportamiento epidemiológico durante los próximos días depende que la Administración distrital implemente nuevas medidas con el fin de disminuir el contagio, las aglomeraciones y la ocupación de las UCI, así como la falta de medicamentos e insumos.