¿Casualidad o suspicacia? Ponen fotomulta en Cali donde señales indican cambio abrupto de velocidad

Una fotomulta móvil fue ubicada en un punto de la avenida Pasoancho donde el límite pasa de 60 a 30 km/h. Esto tiene a los conductores confundidos e inconformes.

Para muchos habitantes de Cali, no es claro cuál es la velocidad máxima con la que deben conducir por algunas de las principales vías de la ciudad.

"En un lugar dice 60 y más abajito dice 30", indicó Eduardo Mosquera, conductor de carro.

En un video aficionado, un conductor se dio a la tarea de evidenciar cómo en un tramo de la avenida Pasoancho entre carreras 75 y 68 se pasa abruptamente de 60 a 30 kilómetros por hora.

El conductor pregunta por qué se reduce la velocidad justo al pasar frente a una cámara de fotomultas.

"No sé si es suspicacia o coincidencia o negocio que por el cual colocaron esta cámara de fotomultas", afirmó un conductor inconforme.

Conductores piden claridad en señalización de límites de velocidad en... El director del Centro de Gestión de la Secretaría de Movilidad de Cali, Wílliam Bermúdez, explica el porqué de estos cambios de velocidad en varias vías de la ciudad.

"Me advierten del riesgo, que estoy en una zona escolar, residencial, congregación de personas, hospitales, clínicas, y como conductor se debe tener la precaución", aseguró el funcionario.

Aunque el alcalde Maurice Armitage incrementó el límite de velocidad a 80 kilómetros por hora sobre la autopista sur, Bermúdez recomienda transitar más despacio.

"Recomiendo, por prudencia y características de la vía, principalmente por la parte climatológica, 60 kilómetros por hora. Es una velocidad importante, por la cual vamos a tener mayor control de los vehículos", dijo.

Conductores piden señalizar los sitios en la capital del Valle del Cauca donde están instaladas las cámaras de fotodetección, tanto fijas, como móviles.