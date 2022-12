Caudal del río Cauca permanece en nivel alto, pero sin amenaza de desbordamiento: Alcaldía de Cali

La Oficina de Gestión del Riesgo señala que organismos de socorro y demás autoridades han estado monitoreando el afluente de manera constante.

"La alerta naranja se mantiene. El río Cauca está alto, más no a un nivel de inundación. Vamos a seguir haciendo estos monitoreos de manera permanente", explicó Óscar Orejuela, subsecretario de Conocimiento y Reducción de la Secretaría para la Gestión del Riesgo.

El funcionario hizo un llamado a la población caleña para estar atenta a cualquier situación que se pueda presentar, tanto en este afluente, como en los demás ríos de la ciudad, para prevenir cualquier tipo de riesgo. Asegura que es mejor evitar los tradicionales paseos y baños familiares en estas zonas.

"Hay situaciones donde las crecientes son súbitas y es un peligro muy grande. Tratemos de no arriesgarnos por estos días, en donde sabemos que quizá donde nos estemos bañando no esté lloviendo, pero en la parte alta sí y precisamente ahí es donde vienen esas crecientes súbitas", advirtió el subsecretario.

Advierten sobre aumento en caudal del río Cauca, piden alistamiento... Orejuela destaca que, por el momento, pese a los altos niveles, no hay amenaza de desbordamiento. "El río Cauca no tiene creciente súbita, es una creciente gradual. No ha subido más del caudal que hemos más o menos provisionado desde que el río Palo creció, de 40 a 60 metros cúbicos por segundos pasó a 260 metros cúbicos por segundo. Esto hizo que el río Cauca aumentara, pero no a nivel de inundación", puntualiza.

Según el funcionario, se trabaja en planes preventivos para evitar cualquier tipo de emergencia. Agrega que miembros de la defensa civil se encuentran en diferentes puntos del jarillón, en el sector del Puerto, dando información a los habitantes sobre la situación. Dice que, ante cualquier incremento de las aguas, de ser necesario se dará la alarma oportuna para que la gente evacue.

Foto: cortesía Gestión del Riesgo