Cayó el hombre que habría asesinado a su ex cuando ella alistaba a su hija para ir al colegio

La captura tuvo lugar después que el hombre había huido del lugar de los hechos y un juez emitió la respectiva orden por el delito de feminicidio agravado.

La Policía logró la detención de un hombre de 37 años señalado de haber asesinado con arma blanca a su expareja sentimental durante hechos ocurridos en la mañana del pasado 22 de agosto en el corregimiento El Cabuyal, zona rural de Candelaria, Valle del Cauca.

“La Policía Judicial recoge allí todo el material probatorio, lo ponemos a disposición de la autoridad competente, en este caso, la Fiscalía, la cual obtiene una orden de captura”, dijo el coronel Óscar Lamprea, comandante operativo de la Policía de Cali.

Voces de auxilio alertaron a Policía de brutal ataque a mujer que ocasionó un fatal desenlace Es así como el juzgado 6 Penal Municipal con funciones de control de garantías de Palmira, Valle del Cauca, expidió la respectiva orden por el delito de feminicidio agravado, la cual se hizo efectiva a la altura de la glorieta de Cavasa en la vía Cali-Candelaria.

En ese punto, según la Policía, el hombre “pretendía tomar un vehículo que lo llevara para el municipio de Miranda, Cauca, y, así, lograr evadir la acción de la justicia”. Sin embargo, una vez fue abordado por las autoridades, no se resistió al arresto.

“En el momento en que fue encontrada, no se opuso a la orden de captura y aceptó los cargos allí que se le estaban imputando”, indicó el coronel Lamprea, al enfatizar que el hombre ya está siendo judicializado y dejado a disposición de la autoridad competente.

Secretaría de Equidad del Valle exige mayor atención sobre denuncias de casos de violencia de género Este sujeto es señalado de asesinar a su expareja sentimental Diana Patricia Barona Romero. Esta joven de 26 años murió tras ser recibir varias puñaladas en su residencia y cuando, según vecinos, se encontraba alistando a su hija de cinco años para enviarla al colegio.

“Esta persona tenía un proceso de separación. Hace aproximadamente dos meses que no convivía con su pareja sentimental. El día 22 llegó ahí y la agredió físicamente con un arma cortopunzante”, anotó el oficial.

Diana Patricia Barona ya había denunciado a su expareja por violencia intrafamiliar, pero, pese a las medidas de protección que supuestamente le brindaron las autoridades, acabó muerta.

¿Le faltó protección? Joven asesinada a puñaladas por su expareja ya había denunciado agresiones

El hombre capturado fue identificado como Milton Fabián Romero Barona. Las autoridades aclararon que el sujeto no es familiar de la víctima, pese a tener los mismos apellidos, pero invertidos.