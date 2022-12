Cayó presunto asesino de líder comunal que había denunciado a vendedores de droga en El Cerrito

La captura se produjo una semana después que se perpetró el asesinato. La víctima fatal era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Prado.

La Fiscalía informó que miembros de la Sijín detuvieron al hombre presunto asesino, luego que integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación reunieron pruebas que lo comprometían en el hecho y un juez emitió la respectiva orden de captura.

El sujeto capturado fue identificado como Jhon Jáner Villafañe Ospina, quien deberá responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

Según las autoridades, esta persona no aceptó los cargos que le imputaron, pero eso no impidió que el juez la enviara a la cárcel por el asesinato de Severino Grueso Caicedo, ocurrido el 22 de abril de 2017.

Asesinan a líder comunal que había denunciado a unos expendedores de... Caicedo no solo era el presidente de la Junta de Acción Comunal de El Prado, sino que había denunciado a unos expendedores de alucinógenos en este barrio de El Cerrito.

Las autoridades de este municipio del Valle del Cauca investigan si su muerte está relacionada con amenazas que habría recibido por sus denuncias.



Foto: archivo Colprensa