Cerca de 15 mil procesos están paralizados tras colapso de ascensor en Palacio de Justicia de Cali

A esta problemática se le suma el alarmante resultado que arrojó el reciente informe técnico en el que se evidencia la falta de un plan de evacuación del edificio.

Aunque las cifras son críticas en todos los despachos, el área que genera más impacto es la penal, puesto que hay más de 400 solicitudes de preacuerdo y escritos de acusación paralizada, es decir no se han podido iniciar los procesos de juzgamiento.

Poco más de un mes ya completan paralizados los juzgados del área penal, laboral, civil y familia del Palacio de Justicia de Cali, que entre todos manejan un aproximado de 80 mil procesos.

"Tenemos entre 13 y 15 mil diligencias que no se han podido realizar producto de la irresponsabilidad seccional de la Judicatura y de la dirección ejecutiva de administración judicial que nos tienen a nosotros aquí en una plazoleta y a la comunidad en la expectativa de querer ingresar", explica Diego Escobar, representante de Asonal Judicial.

El centro de servicios de los juzgados de ejecución de penas es uno de los más afectados, puesto que termina siendo el filtro de todos los procesos del Palacio de Justicia.

Jueces y abogados aseguran que durante todo el mes de septiembre han llegado al lugar para ejercer su labor, pero el Consejo Seccional de la Judicatura ha incumplido con los acuerdos.

“Los empleados y funcionarios estamos en la plazoleta dispuestos a empezar a hacer nuestra labor, pero no tenemos el espacio logístico ni las instalaciones para poder hacer nuestra función”, señala María Carmenda Ciro, asistente de juzgado de familia.

A esta situación se le suma que ninguno de los ascensores del edificio está apto para funcionar, además, según el informe técnico de los bomberos no existe un plan de evacuación ni de mitigación de incendios, lo que complica aún más la problemática.

Según Asonal Judicial, lo único que hace falta para reanudar labores y trasladar los despachos es la firma del acuerdo por parte del Consejo Seccional de la Judicatura.