Cerca de 200 personas bloquearon entrada a Cali en Puente de Juanchito

Hacia las 5:00 de la mañana de este lunes 21 de noviembre, cerca de 200 personas, habitantes del barrio Ciudad del Campo del municipio de Palmira, iniciaron un bloqueo de la vía que comunica a Cali con Candelaria a la altura del Puente de Juanchito.

Con pancartas y pitos, las personas protestaron por el mal estado de esta vía, principal acceso a su barrio, donde viven más de 20.000 personas.

“El motivo principal de la protesta es que nuestra única vía de acceso está completamente en mal estado y no hemos tenido respuesta oficial del municipio de Palmira sobre cómo la van a reparar. Dicen que la vía no tiene alcantarillado, por lo que el arreglo constaría mucho dinero y solo se tiran la pelota. No hay ningún compromiso por parte de las autoridades”, expresó uno de los manifestantes.



EN DIRECTO en #Periscope: Protesta vía Cali - Candelaria https://t.co/3uNwnXgDmO — Eduardo J. Manzano (@JmanzanoEduardo) November 21, 2016

A esto, los protestantes aseguraron que su comunidad tiene otros inconvenientes que no han sido resueltos por la Administración Municipal.

“Nosotros no tenemos un colegio público, no tenemos centros asistenciales, ni atención para la primera infancia”, agregó el manifestante.

Frente al tema de la vía en mal estado, la Alcaldía de Palmira respondió que ya han gestionado $30 millones para la pavimentación de la vía, trabajo que se realizará en conjunto con la Gobernación del Valle del Cauca. Además, anunciaron la construcción de un colegio.

Esta situación generó problemas en la movilidad de la zona, las autoridades de Tránsito habilitaron un carril para descongestionar la vía e implementaron desvíos.



#Actualizacion Se mantiene manifestación de ciudadanos sobre el Puente de Juanchito habilitado un carril realizamos regulación manual. pic.twitter.com/gsnvyGOfLC — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) November 21, 2016

El bloqueo por parte de habitantes de Ciudad del Campo se prolongó hasta las 9:00 de la mañana.