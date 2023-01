Cerca de 300 mujeres marcharon contra asesinato de joven de 23 años, atacada a puñaladas por su ex

La movilización se llevó a cabo particularmente por este terrible caso, pero también en rechazo al feminicidio en general.

En Candelaria, Valle del Cauca, marcharon contra el feminicidio. Cientos de mujeres rechazaron el asesinato de Lina María Jaramillo, la joven de 23 años que murió tras un ataque, según las autoridades, de su expareja sentimental.

"No más mujeres golpeadas, no más mujeres asesinadas" fue el grito de cerca de 300 mujeres, todas con camisetas blancas, pancartas, bombas, flores y hasta cornetas, que se movilizaron por las calles del municipio y pidieron a las autoridades mayor protección para ellas.

“Como mujer, he sido amedrentada, perseguida. Yo denuncié porque me amenazaron en el 2017 y ¿qué pasó con mi denuncia? No pasó nada, simplemente la archivaron”, aseguró Yuli Berrío en medio de la movilización.

El caso de Lina María Jaramillo, la mujer asesinada por su expareja el pasado lunes 8 de julio, hizo que la cifra de feminicidios ocurridos en Candelaria aumentara a cinco entre el 2018 y lo corrido de 2019.

“A pesar de las circunstancias en las que me encuentro, no he podido encontrar una respuesta, porque una niña pone cuatro demandas ante la Fiscalía y no procedieron en ningún momento, ni una orden de alejamiento, preventiva, nada, nada”, aseguró Víctor Jaramillo, padre de Lina.

Amigas de la víctima aseguran que, en cuatro oportunidades, la mujer había denunciado las amenazas.

“Era una mujer que no se metía con nadie, una muchacha de casa, queremos que se haga justicia por ella”, afirmó Valeria Rodríguez, amiga de Lina.

En el departamento del Valle del Cauca, con el caso de Lina, ya son 17 las víctimas de feminicidio las registradas en lo corrido del año.

