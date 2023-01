Cerca de 55 hectáreas fueron consumidas en 18 horas de incendio forestal en zona rural de Yumbo

La emergencia se presenta en la vereda La Olga, ubicada en el corregimiento Dapa de dicho municipio del Valle del Cauca.

Más de 140 personas entre unidades del Cuerpo de Bomberos de Yumbo, Defensa Civil, Oficina de Gestión del Riesgo, Cruz Roja y miembros de la comunidad intentan apagar el incendio forestal, que, en 18 horas, consumió cerca de 55 hectáreas.

Asimismo, un helicóptero de la Fuerza Aérea realizó más de cinco descargas de agua en la zona con el bambi bucket, durante la tarde de este sábado 8 de septiembre.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas como consecuencia de la conflagración, que se inició en la noche del pasado viernes, se controló doce horas después y se volvió a activar.

Aún no se han establecido las causas de este incendio forestal, pero las autoridades no descartan que haya sido provocado.

Incalculables consecuencias deja incendio forestal que cobró la vida hasta de animales