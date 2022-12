Cerca de 80 familias damnificadas deja fuerte vendaval que arrasó con techos de viviendas en Dagua

Autoridades de esta población del Valle del Cauca piden ayuda al departamento para suplir la emergencia. Con tristeza, los afectados narraron lo sucedido.

"Cuando vemos que empieza a caer ese huracán y remolinos, y se me llevó todo el techo de la casa, no hice más que abrazar mi niño y esconderlo", narró Mary Janeth Ruíz, habitante de Dagua.

La lluvia y los fuertes vientos hicieron estragos en varias viviendas y dejaron damnificadas a cerca de 80 familias, muchas de las cuales solo se quedaron con las prendas que tenían puestas. No hubo lesionados.

El vendaval también arrasó con tres invernaderos de cultivo de tomate, donde trabajan cientos de personas de este municipio.

"Entró el vendaval por la parte del Cañón Buenaventura Dagua, afectando invernaderos y levantando tejados totalmente, también haciendo daños materiales. No hubo daños de vidas humanas", indicó Jhon Eduard Realpe, cabo de Bomberos de esta localidad.

La comunidad hizo un llamado para que el Gobierno departamental ayude a esta localidad que hoy tiene más de 200 personas afectadas. Se espera que este lunes las familias empiecen a recibir algunas ayudas, mientras retornan a sus viviendas.