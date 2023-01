Cerca de mil mujeres caleñas se capacitan en defensa personal para evitar violencia intrafamiliar

Esta estrategia, que se realiza cada viernes en la comuna 11, será próximamente implementada en las 21 comunas de la capital del Valle del Cauca.

Margarita Bejarano fue agredida por un hombre muy cercano a ella: “me golpeó el rostro, como no era conocedora de la ley pues me enredaron. Si hubiera sabido defensa personal, habría evitado el golpe que me dieron en el rostro", afirma.

Por razones como esta, ella y otras mil mujeres de Cali son beneficiadas con capacitaciones en defensa personal para evitar ser víctimas de situaciones como hurto y feminicidio.

“Ante una inminente agresión que tengamos en nuestros hogares por alguna tipo de violencia sistemática que ya venga", manifiesta la intendente Marly Bernate, coordinadora del grupo Emfac.

“Con esto no queremos decir que ahora vamos a salir nosotros a atacar a los hombres, no, en ningún momento, pero sí enseñarle pronto a las mujeres que podemos”, dice Lucy Uribe, participante de la actividad.

Por su parte, Margarita espera convertir su experiencia en un ejemplo de superación e invita a que más mujeres violentadas tomen esa misma decisión.