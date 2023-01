Chimeneas rodantes: autoridades le pusieron la lupa a vehículos que contaminan el aire en Popayán

Con el objetivo de preservar el medio ambiente y el aire que respiran los payaneses, la seccional de Tránsito y Transporte empezó a sancionar este tipo de automotores.

La Policía decidió, por medio de operativos de control, poner punto final a la estela de humo que dejaban, a su paso, vehículos de carga y transporte de pasajeros en las calles de Popayán, capital del Cauca.

“Esto nos garantiza a nosotros tener una buena calidad del aire que respiramos. El control del medio ambiente es fundamental aquí en la ciudad, a pesar de que no tenemos unos altos índices de contaminación, sí venimos realizando controles”, explica el coronel Nelson Díaz, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán.

En solo dos horas, 35 vehículos fueron sancionados por el alto índice de emisión de gases y sus propietarios podrían pagar hasta 828.000 pesos de multa, si no corrigen las fallas técnicas que originan estos marcadores de polución.

“Deben contar con la revisión técnico mecánica, que incluye la revisión de gases. Lastimosamente este documento no garantiza que los vehículos estén bien sincronizados, pues vemos en las vías vehículos como chimeneas ambulantes”, dice Amalia Alegría, funcionario de la Corporación Autónoma del Cauca.

Los conductores de este tipo de vehículos tienen quince días para realizar la respectiva revisión técnico mecánica, que les permita volver a circular por las calles de la ciudad.

La comunidad dijo que este tipo de controles es bueno para la salud y el cuidado del medio ambiente.

“Lo importante es que la gente así lo entienda y tome las medidas preventivas a tiempo para evitarse sanciones y que tenga que hacerlo de manera obligada, ojalá sea voluntario y que todos participemos en eso”, manifiesta Rafael Martínez, habitante de Popayán.

La seccional de Tránsito y Transporte y la Corporación Autónoma Regional del Cauca anunciaron que se incrementarán los controles para evitar el deterioro del medio ambiente.