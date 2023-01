Choque múltiple en una vía del Valle del Cauca dejó once personas heridas

Organismos de socorro informaron que entre los lesionados hubo una mujer embarazada y el conductor de una buseta, este último de gravedad.

El siniestro se registró en la madrugada de este sábado 15 de septiembre, cuando tres vehículos colisionaron entre sí en la vía que de Palmira conduce a El Cerrito, en Valle del Cauca.

De acuerdo con reporte de Bomberos de El Cerrito, se trató de un choque entre una buseta de servicio intermunicipal, un tren cañero y un carro particular, que dejó once heridos.

"En el vehículo particular iba una pareja, donde resulta lesionada una mujer en estado de gestación, quien presentó un trauma en el vientre y fue trasladada a la clínica Palma Real de Palmira", indicó Leidy Johanna Cardona, miembro del organismo.



Muere una persona tras accidente de vehículo de Cruz Roja que iba camino a una capacitación Cardona dijo que una de las causas del siniestro sería la lluvia. Sin embargo, manifestó que la Policía adelanta investigaciones del hecho. También señaló que nueve de los afectados, quienes no presentaron heridas de consideración, fueron trasladados al hospital San Rafael de El Cerrito.

"El conductor de un bus sí es de gravedad, porque él quedó atrapado en el bus. Él fue remitido por bomberos Palmira a la clínica de esta localidad", agregó la socorrista.

El choque múltiple se registró, según el informe, ocurrió hacia las 4:39 de la mañana, a la altura de la segunda portada del Ingenio Providencia.



