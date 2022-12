Ciberataque mundial también afectó varios centros médicos en Cali, Valle del Cauca

La información sobre la atención de pacientes, recolectada entre la noche del jueves y las primeras horas del pasado viernes, se perdió.

El ataque se presentó contra el Hospital Carlos Carmona Montoya y otros dos puntos de atención en los barrios Antonio Nariño y Mariano Ramos en sus ESE Suroriente de Cali.

“Si un usuario viene a pedir una copia de una historia clínica de esa noche de atención, no la tenemos, ni tampoco podemos hacer los registros para cobrar esas atenciones a la diferentes entidades”, manifestó Tulio Martínez, jefe administrativo del Hospital Carlos Carmona Montoya.

Al ingresar al sistema de la entidad, el virus tomó los archivos que estaban allí, los dejó en blanco, los encriptó y ahora no se pueden manipular.

La acción provocó la pérdida de información y dejó los sistemas bloqueados durante cerca de ocho horas.

“Perdimos historias clínicas, exámenes de laboratorio, afortunadamente los 'backups' que se han hecho por la recomendación previa hicieron que no se perdiera información histórica de la empresa, pero estuvimos por fuera del sistema durante esas horas”, dijo Alexánder Durán, secretario de Salud de Cali.

Los directivos de la ESE Suroriente interpusieron el denuncio, esperan a expertos en sistemas de la Policía y Fiscalía para tratar de recuperar la información, e investigan si se exige alguna suma de dinero por los archivos que quedaron encriptados.

Por lo menos 200.000 afectados en 150 países es el saldo que, hasta el momento, deja este episodio que se propagó el pasado viernes 12 de mayo y podría seguir extendiéndose. Por lo tanto, se continúan tomando medidas para protegerse contra una eventual segunda ola de ataques cibernéticos.

