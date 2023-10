Ciclista detuvo a personas en moto que buscaban pasar por ciclorruta: "Me voy a quedar aquí parado"

Andrés Tejedor es un joven tiktoker que se hizo viral después de compartir un video donde reclamó a motociclistas por conducir sobre la ciclorruta. La escena tuvo lugar en un corredor vial de Cali.



Cuando notó que una fila de motociclistas estaba detrás de él en la ciclorruta, Andrés empezó a grabarlos. "Ando bien ofendido en la ciclorruta, me voy a quedar aquí parado porque aquí no deben andar motos. El que quiera, que se devuelva, no me voy a mover", expresó.

Mientras tanto, los motociclistas le gritaron al ciclista que se hiciera a un lado para poder pasar, pero el joven continuó recalcándoles que ese no era un espacio para conductores de moto. "Métanse que esto va para redes sociales. Estoy aburrido, me hago matar hoy", agregó.

Hasta la tarde de este martes, 10 de octubre de 2023, el video del ciclista ya acumulaba más de dos millones de reproducciones y más de 243.000 me gusta en TikTok. Algunos internautas apoyan la acción de Andrés y otros la critican.

"Soy motociclista, amo las motos, pero el respeto es para todos y la ciclovía es para las bicicletas", "Creo que exageró. ¿Qué gana él con eso? ¿Que se haga matar?", "Debo aceptar que me he metido por ese carril, pero, si un ciclista me hace esto, pues tiene razón", "Dime qué eres de Colombia sin decir que eres de Colombia, jajajaja", "Tiene razón, está haciendo valer sus derechos" y "En unos minutos hizo más que un servidor público de Cali", fueron algunos comentarios en redes sociales.

De otro lado, es buscado por la Policía Metropolitana de Cali un hombre que, en medio de un operativo, arrolló a una agente que trabaja para el cuerpo de tránsito de la ciudad.

Este hecho se presentó en la calle 15 con carrera Séptima. El sujeto fue solicitado por la agente de tránsito y no paró. En cambio, le lanzó el vehículo a la uniformada, causándole heridas bastante graves.



La mujer fue llevada a una clínica de la capital del Valle del Cauca. Mientras tanto, las autoridades informaron que esta es la agresión número 31 que se registra contra el cuerpo de tránsito de Cali.