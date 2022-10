Ciclista murió y otro resultó herido tras ser atropellados por una tractomula: el conductor huyó

La Policía de Tránsito de Cali está investigando un trágico accidente en el que perdió la vida un ciclista y otro más resultó herido, en la vía que de Cali comunica al municipio de Andalucía.



Al parecer, ambos ciclistas se chocaron entre ellos y, estando en el suelo, fueron arrollados por una tractomula.

Preliminarmente se conoce que el vehículo, que pertenece a una empresa de encomiendas, no se detuvo. No está claro si se fugó o no se percató de lo sucedido.

Las autoridades están en la búsqueda del conductor.