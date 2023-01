Cierran albergue temporal donde se alojaban cerca de 250 venezolanos en Cali

Las autoridades consideran que el sitio no ofrece las condiciones y se quedó sin recursos. ¿Qué pasará con los inmigrantes?

El albergue provisional donde se alojaban cerca de 250 venezolanos en Cali fue cerrado de manera inminente, según anunciaron la Alcaldía y la Arquidiócesis de la capital del Valle del Cauca.

Algunas de las personas que todavía están en el lugar, ubicado en el barrio La Independencia, oriente de la ciudad, van a ser enviadas a diferentes lugares de Colombia y a la frontera con Ecuador.



Arquidiócesis de Cali también se solidariza con los venezolanos que llegan masivamente a la ciudad Emberly Arriechez, de 26 años, contó a Noticias Caracol que caminó ocho días para llegar a la capital vallecaucana, junto con tres de sus familiares. Dijo que ama su carrera como Policía, pero aun siendo empleada del Estado, no pudo resistir la situación en Venezuela.

"No me alcanzaba el sueldo para nada y la inseguridad es demasiado peligrosa allá. También, me han amenazado a mí y a mi familia, por eso he escapado y pedido la baja, pero no me la han dado", manifestó la joven.

Otra dramática historia es la de Alfredo Rafael Cárdenas, quien recorrió 300 kilómetros desde Venezuela. Él es barbero de profesión y busca un mejor futuro para sus seres queridos.

Relató que su hija de 7 años y el resto de su familia continúan en el estado de Nueva Esparta y él permanece solo en Cali.



