Cierran banco de sangre del HUV en Cali tras renuncia de 20 trabajadores

La renuncia masiva de 20 trabajadores, entre bacteriólogos y auxiliares, obligó al cierre del banco de sangre del Hospital Universitario del Valle, uno de los más importantes del suroccidente colombiano. La falta de pago de cuatro meses de salario llevó a estos empleados dejar sus cargos.

"Afortunadamente ahora se cuentan con insumos, pero lo que no hay es personal. Conseguir sangre siempre ha sido una lucha para nosotros. Si conseguimos quien done sangre, no hay quien la procese. El personal que quedó de planta no da abasto para la gran cantidad de trabajo que se hace en el banco", comenta Héctor Osorio, vicepresidente de Sintrahospiclínicas.

Por su parte, las directivas del Hemocentro de la Cruz Roja Valle expresan su preocupación, ya que la demanda en los demás bancos de sangre de la región aumentaría. Señalan que están atentos a las directrices que den la Secretaría de Salud y los demás entes territoriales frente a esta situación.

Cabe resaltar que mensualmente el Hemocentro del HUV recolecta cerca de 1500 bolsas de sangre para atender emergencias.