Cierran temporalmente centro donde realizaron cirugía estética a joven que murió

Las autoridades sanitarias de Cali realizaron una visita al centro quirúrgico donde Michelle Suárez, una joven de 22 años, se realizó una cirugía estética dos días antes de fallecer por complicaciones de salud.

La Secretaría de Salud Distrital de la capital del Valle confirmó que la IPS es un prestador habilitado para cirugía plástica y estética, y tomó la decisión de un cierre total temporal.

“Hemos venido a verificar las condiciones de habilitación y condiciones de calidad de la institución que desarrolló dicho procedimiento, por lo cual hemos decidido tomar la medida sanitaria de un cierre total temporal; de esta manera entrarán en un proceso sancionatorio que definirá si hay un cierre definitivo o no”, señaló Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.

Según relató la madre de la joven a Blu Radio, "empezó a empeorar como a las doce de la noche y yo comencé a llamar al anestesiólogo, pero me ignoró. Solo hasta las tres de la mañana me contestó. Le dio mucho dolor, se le inflamó una nalguita y se desmayó como siete veces; en la última se me estaba quedando”.

Aunque fue llevada a un centro hospitalario, su condición de salud no aguantó y murió tras varios infartos.

El cirujano también se pronunció y aseguró que todo el procedimiento se hizo de manera correcta.