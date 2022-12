Cierran temporalmente la clínica estética de Cali donde operaron a mujer de 35 años que falleció

Esta medida fue tomada luego de una visita donde se estableció que el lugar ofrecía servicios que no tenía habilitados y no cuenta con personal idóneo, entre otros.

La Secretaria de Salud del Valle del Cauca ordenó la clausura temporal total de todos los servicios que presta la Clínica Mediplastic, ubicada en la calle 5A # 40 – 72, barrio Tequendama, sur de Cali.

El lugar fue visitado por dicha dependencia tras conocerse el martes 12 de septiembre que Gladys Gallego Obando, de 35 años, falleciera de un paro cardíaco, luego de haberse sometido a una lipoescultura en dicho centro estético.

Mujer de 35 años murió mientras se sometía a una lipoescultura en un... Las autoridades de salud encontraron que la Clínica Mediplastic estaba ofreciendo servicios nuevos que no tenían habilitados legalmente y que no contaban con el personal requerido para prestar con calidad los servicios.

“No presentaba los estándares de calidad que se deben de tener para poder lograr preservar la vida de los pacientes, no podemos jugar con la vida de la ciudadanía y por eso estamos cerrando la clínica”, indicó Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Además, señalaron que el lugar tiene deficiencia en algunos equipos médicos y en procedimientos administrativos.

Mediplastic ya había tenido un cierre preventivo, explicó la Secretaría de Salud departamental, y nunca solicitó una nueva visita para mostrar que había corregido sus errores.

“Hacemos un llamado de atención a los vallecaucanos que quieran realizarse este tipo de procedimientos para que lo hagan en instituciones habilitadas pero que cumplan los estándares de calidad”, agregó la mandataria del Valle.



Casos como Mediplastic, que no cumplía con protocolos de salud para cirugías estéticas NO SE PUEDEN REPETIR. #ElValleCuidaSusMujeres pic.twitter.com/oT6bHqrZiC — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) September 13, 2017

Las autoridades se comprometieron a continuar pendientes del tema por lo que realizarán una estricta vigilancia, no solo a esta clínica, sino a otros centros estéticos de Cali.

Según la gobernadora del Valle del Cauca, 38 servicios quirúrgicos han sido cerrados luego de inspeccionar 40 instituciones. Entretanto, la secretaria Lesmes aseguró que 19 han sido reabiertos.

Estudios de la Universidad Icesi señalan que, entre 1998 y 2015, un total de 65 personas murieron en Cali, tras someterse a procedimientos estéticos. En lo corrido de 2017 han muerto nueve.

Cabe resaltar que la capital del departamento es una ciudad reconocida como un paraíso de las cirugías estéticas, debido a la calidad y experticia de sus cirujanos. Estos casos no son la generalidad.



