Cierran veterinaria que, de forma ilegal, realizaba procedimientos quirúrgicos a perros y gatos

Las autoridades han aumentado los controles a estos establecimientos como consecuencia de denuncias ciudadanas.

Un mal tratamiento veterinario le causó la muerte a Juanita, una perrita criolla que llevaba 9 años con su familia humana en Cali. Según su propietaria, Yuri Sierra, el motivo de consulta fue por una afección menor.

“Me dijo que era cáncer, de quimioterapias. Empezó la primera y, a la segunda, la perra dejó de ver, quedó completamente ciega. Vio unos días, después, como solo sombras y ya luego no volvió a ver. La perra se desconectó, dejó de caminar, se chocaba con las paredes”, dijo.

Por eso, la salud de la mascota empeoró, lo que obligó a su propietaria a llevarla a otro veterinario.

“Me dijeron: ‘Ella no tiene cáncer, pero ella ya está muy mal internamente, ya no hay nada que hacer’. Entonces, pues lo que me recomendó el veterinario fue que la durmiera”, afirmó la mujer.

A raíz de las denuncias de la ciudadanía, la Policía incrementó los controles a los centros veterinarios de la capital del Valle del Cauca.

En Siloé, encontraron una veterinaria donde, de forma ilegal y sin ningún soporte profesional, se realizaban procedimientos quirúrgicos a perros y gatos. Así lo indicó el subcomisario Eliécer Zorilla, jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía de Cali.

“Encontramos unos elementos quirúrgicos que solamente los usan personas idóneas, como veterinarios. Al parecer, aquí en este sitio hacían pequeñas cirugías, pequeñas suturas. Encontramos, unos medicamentos vencidos”, afirmó.

En la comuna 2 de Cali, también fue sellado otro de estos sitios donde, aún con diploma en mano, la veterinaria maltrataba a los animales.

“Animalitos hacinados en unas jaulas, inclusive había gatas paridas dentro de las que son utilizadas para aves y unas condiciones que no son acordes para un centro veterinario”, anotó el subcomisario Zorrilla.

La Policía recomienda tener un médico veterinario de confianza y, si visita un nuevo sitio, verificar si está legalmente constituido y tiene personal capacitado para atender a las mascotas.