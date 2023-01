Cierre en vía Panamericana: estos son los productos que más han incrementado su precio

Las primeras consecuencias y estragos del cierre de la vía Panamericana ya se empiezan a notar en la central de abastecimientos del Valle del Cauca por el deslizamiento de tierra en Rosas, Cauca.



Luego de 72 horas de haberse presentado emergencia, ciudades como Cali y Popayán se ven afectadas por la escasez de alimentos de primera necesidad. Según Cavasa, productos como la papa, la leche, el huevo y el pollo presentan un incremento hasta del 12% en sus precios. Además, solo el 60% de los camiones de carga han logrado llegar a los diferentes mercados de la región.

Panorama en el Eje Cafetero

En el Eje Cafetero, los precios de algunos alimentos se están viendo afectados. La papa, el tomate y la zanahoria, entre otros, han subido sus precios por bulto entre 20.000 y 40.000 pesos.

Publicidad

Todavía no hay desabastecimiento, pues están trayendo productos de Cundinamarca y Boyacá. Sin embargo, se están realizando algunas actividades por parte de las autoridades de control para que estos precios no sigan en aumento.

Los vendedores aseguran que el alza se está dando porque el flete subió su precio, debido a que los camiones deben realizar un recorrido mayor ante el cierre de vías.

Escasez de combustible en Nariño

En el departamento de Nariño, la gasolina, ACPM y gas en cilindro son parte de los productos que comienzan a escasear por cuenta del bloqueo en la vía Panamericana, por lo que las autoridades dieron un parte sobre lo que pasará con el tramo afectado.

“Esos 200 metros no son rehabilitables, no los podemos construir porque la amenaza es muy grande, no podemos meter maquinaria a este sitio porque hay amenaza para los trabajadores y consecuentemente para la maquinaria. Entonces, solución puntal para este sitio del deslizamiento no tenemos. Es necesario hacer una variante que estamos trabajando desde el día lunes”, señaló Juan Alfonso Latorre, director de Invías.

Publicidad

También algunas frutas comienzan a sufrir variaciones de precio debido a la imposibilidad del paso de los camiones para abastecer los mercados, y centenares de viajeros permanecen en la terminal de transportes esperando conseguir pasajes hacia el centro del país.