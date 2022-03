Cinco hombres y una mujer denuncian acoso sexual por parte de conductor en Cali

En Cali , cinco hombres y una mujer denunciaron el comportamiento indebido de un conductor que labora a través de una aplicación de transporte. El hombre habría intimidado a sus víctimas con manoseos y comentarios fuera de tono.

Juan José Mejía, de 18 años, aseguró que el conductor tocó sus partes íntimas. El joven gritó en varias oportunidades para que el hombre lo soltara, sin embargo, este lo retuvo a la fuerza.

Publicidad

“Esta persona empezó hacerme insinuaciones sexuales, empezó a sacar su miembro y me lo mostró, me dijo que lo tenía duro y me agarró de la cabeza. Él se desvía del camino, hace preguntas obscenas y me lleva atrás del coliseo del pueblo. Comenzó a masturbarse, a tocarme y cogerme del cuello”, dijo.

Además de Juan José, otras 5 personas presentaron denuncia ante la Fiscalía por estos hechos, no obstante, dicen que no han recibido respuesta. Por tal razón, decidieron pronunciarse en redes sociales y en los medios.

Publicidad

Incluso, afirmaron que han recibido amenazas en las redes luego de dar a conocer los actos de este conductor.