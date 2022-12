Cinco menores resultaron heridos en dos hechos violentos en el oriente de Cali

Carlos Albarán cuenta que se encontraba con su nieta afuera de su vivienda ubicada en el barrio Manuela Beltrán, oriente de Cali, cuando fueron sorprendidos por los disparos que hacían varios hombres en un intento por acabar con la vida de un joven. Uno de los proyectiles impacto la pierna de su nieta de dos años.

“Me tiré a cogerla a ella para entrarla cuando me dice, hay me duele me duele, ya estaba chorreando sangre de la piernita”, narró Albarán.

En medio del desespero nadie se había percatado que un adolescente de 17 años también había sido alcanzado por una de las balas.

“Mi hijo estaba arriba en mi casa y lo escuchamos quejarse pero a la niña ya la habían traído al hospital, no nos habíamos percatado que mi hijo estaba herido”, aseguró Luz Agua Limpia, madre del joven herido.

En otro hecho en el barrio Charco Azul, oriente de la ciudad, fueron heridos tres jóvenes. En el Hospital Universitario del Valle, permanece uno de ello que resultó gravemente herido al recibir ocho impactos de arma de fuego.

“Encontrando lesión pulmonar, lesión cardiaca, lesión intestino grueso en muy malas condiciones, se encuentra en unidad de Cuidados Intensivos bajo ventilación mecánica y soporte vasopresor”, manifestó Sara Tabares, médico general del HUV.

El Comité de Hechos Violentos de la Personería de Cali, reveló que en lo corrido del año se han registrado 912 muertes de las cuales 115 corresponden a menores de edad.