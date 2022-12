Cinco policías y tres indígenas heridos dejan nuevos disturbios entre Esmad y comunidad en Coconuco

Sigue siendo tensa la situación en este resguardo ubicado en Puracé, Cauca, donde los nativos reclaman un terreno que pertenece a un privado.

Tras la muerte de una periodista indígena como consecuencia de un enfrentamiento entre el Esmad y la comunidad en Puracé, el pasado jueves se registró un nuevo choque. Como resultado, cinco policías y tres indígenas resultaron heridos.

“La misión médica fue obstaculizada anoche con la ambulancia de Coconuco, que llegó con la ONU, y, posteriormente, la de la Cruz Roja Internacional", dijo el coronel Pompy Pinzón, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán.

Agregó que, "pese a las gestiones, se demoraron para no permitirlo. Por eso, recurrimos a la Fuerza Aérea para rescatar a estos funcionarios directamente en el predio”.

Los indígenas, por su parte, afirman que no impidieron el paso de la misión médica.

“El Esmad está en el predio y, quizás, a nosotros nos tienen como objetivo militar. Lo queremos denunciar a la opinión pública, pues el Gobierno, con el ánimo de no cumplir con los acuerdos, nos manda a la fuerza pública para reprimir la protesta”, afirmó Isneldo Avirama, gobernador indígena.

Pero indicaron que continuarán reclamando el terreno por estar ubicado dentro de su resguardo.

“Queremos una comisión de alto nivel en cabeza del Presidente y los ministros para que hable con el Cric y el pueblo Coconuco inmediatamente”, dijo Darío Tote, líder indígena.

Según el reporte de las autoridades, las confrontaciones dejan, además de la muerte de una comunicadora indígena, 63 personas heridas entre indígenas y policías.



