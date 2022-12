Cinco rumbas de lujo que usted podrá disfrutar en XX Festival Petronio Álvarez

Foto: cortesía para Noticias.caracoltv.com

Sobre una puesta en escena a cargo del director artístico de espectáculos como Delirio y que tendrá lugar en cinco hoteles de lujo de Cali, habitantes y visitantes de la ciudad podrán gozarse, de forma más personalizada, el XX Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’

Música, danza y gastronomía del Pacífico harán parte de una serie de espectáculos que se inicia el próximo viernes en la capital del Valle del Cauca, tres días antes de la apertura oficial del festival que se extenderá hasta el 15 de agosto.

“Los asistentes a estas cinco fiestas podrán disfrutar de una fusión de currulao, chirimía, el sonido de la marimba y otros ritmos dancísticos del litoral donde las agrupaciones participantes los integrarán, contagiando cada salón en una gran sala de baile folclórico”, indicó Johanns Paredes, coordinador del montaje escénico.

Este grupo de celebraciones se denomina ‘Expo-Petronio 2016’ y se trata de un evento para que los amantes del folclor, la danza y la gastronomía se sumen a la fiesta más importante del litoral.

Son cinco rumbas que se llevarán a cabo en los hoteles en el Four Points by Sheraton, Spiwak, Intercontinental, Now y Torre de Cali entre el 5 y 12 de agosto.

“En sus cartas, cada establecimiento destacará aquellos platos propios de la cocina tradicional del Pacífico, acompañado de las bebidas autóctonas de la región, elaboradas de manera artesanal”, señaló la organización del evento.

Los asistentes vivirán noches mágicas y pacíficas con lo mejor de las agrupaciones del litoral y un repertorio más representativo de su folclor, lo que los llevará a agitar sus pañuelos al ritmo de la marimba y los cununos.

“Las fiestas podrán ser disfrutadas por huéspedes de los hoteles, visitantes nacionales y extranjeros, o por los caleños y vallecaucanos que decidan sumarse, adquiriendo sus boletas en ‘Primera Fila’”, anotaron los organizadores.

Este es el cronograma de las fiestas de ‘Expo-Petronio 2016’:

· Four Point by Sheraton Viernes 5 de agosto 8:00 p. m.

· Hotel Spiwak Sábado 6 de agosto 8:00 p. m.

· Hotel Intercontinental Miércoles 10 de agosto 8:00 p. m.

· Hotel Now Jueves 11 de agosto 8:00 p. m.

· Hotel Torre Cali Viernes 12 de agosto 8:00 p. m.