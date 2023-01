Ciudadano chileno fue apuñalado cuando paseaba por la isla de San Andrés junto a su esposa

Según el testimonio de su pareja, dos personas se atravesaron en su camino y sin mediar palabra arrebataron sus pertenencias y agredieron al extranjero.

Rechazo y conmoción ha causado el reciente ataque con arma blanca del que fue víctima un docente de la Universidad Católica de Cali, cuando disfrutaba de las vacaciones junto a su familia.

El hecho ocurrió el pasado lunes 10 de diciembre en una vía cercana al concurrido sector donde se encuentra el Hoyo Soplador, uno de los referentes por los turistas que visitan la isla de San Andrés.

Este hombre, quien además es voluntario de la Cruz Roja, recibió varias puñaladas en una de sus piernas, por fortuna las heridas no comprometieron su integridad.

“Fuimos a dar una vuelta a la isla en un carrito de golf. Cuando pasamos por el Hoyo Soplador, vimos que había dos hombres en una moto, los esquivé y a los pocos segundos nos alcanzaron, el parrillero se colgó y empezó a apuñalar a mi esposo, paré el carro y empecé a gritar. Se llevaron el canguro con todo”, manifestó la esposa del hombre agredido.

Cuenta la mujer que en medio del desespero pidió ayuda, además los dos hombres fueron interceptados por el conductor de un camión que en ese momento pasaba por el lugar, aun así lograron darse a la fuga.

La situación se agravó, pues el hombre gravemente herido permanecía en plena vía sin recibir ayuda alguna, a pesar de los constantes llamados de ayuda que la esposa hacía a la comunidad.

Minutos después llegó una ambulancia y el hombre fue trasladado al hospital local de San Andrés.

“Fuimos a un CAI, mi esposo estaba perdiendo mucha sangre. No había nadie en el CAI pero había vendedores que me ayudaron a bajar a mi esposo, no tenía como comunicarme y empecé a gritar y a pedir una ambulancia, la herida era grande y perdía mucha sangre”, añade la mujer.

Ya en el hospital, en donde según la esposa de la víctima no contaba con los equipos necesarios para intervenir al hombre, se logró estabilizarlo después de varios procedimientos.

“Llamé a varios conocidos en Cali porque no podían atenderlo, hasta que no cerraran la herida no lo podían subir a un avión. Era un tema complejo, pues no había turno de cirugía y finalmente se consiguió un turno y le realizaron el procedimiento”, narra la esposa del hombre.

Por fortuna, cuenta la mujer, el procedimiento fue exitoso y mediante algunas diligencias realizadas a través de su EPS, su esposo no solo se recupera de las lesiones recibidas sino que fue autorizado para abordar un avión hasta la ciudad de Cali en donde terminará su recuperación.

“En estos dos días, la Policía ha estado acompañándonos en esta situación, pero no es una problemática nueva. Pues el tema de seguridad en la isla es bastante complejo, tanto así que no somos los únicos a los que han robado últimamente”, enfatiza la mujer.

Dice que su caso se suma a los que vienen sucediendo en San Andrés, por eso hace un llamado al Gobierno Nacional para que ponga la lupa sobre la isla y priorice el tema de la seguridad y la atención hospitalaria, pues asegura que son precarios.