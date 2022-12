Ciudadano en Cali denuncia el cobro de multas de tránsito que no son suyas

A nombre de este caleño figuran una serie de infracciones, este asegura que es víctima de una suplantación de identidad. Logró comprobar el delito.

Sotero Mina asegura que cuando fue a pagar sus multas de tránsito por un valor cercano a los $800.000, se encontró con que tenía otras sanciones.

“Cuando voy a ver, esas multas estaban en $7 millones, una cantidad exagerada. Ellos decían que para bajarme esas multas tenía que hacer un convenio pero les dije que no tenía porque hacer ningún convenio porque las multas no son mías”, contó Mina, víctima de suplantación.

Después de cuatro años, la Fiscalía comprobó que el ciudadano fue víctima de suplantación de identidad, por lo que debía ser exonerado de las multas.

“Resulta que en días pasados me bajan las multas, pero los intereses no. Dicen que debo de pagar unos intereses que no han sido culpa mía”, dijo el ciudadano afectado.

Frente al tema, el abogado defensor, Armando Escobar explicó que de manera inmediata debían haber exonerado al ciudadano de este pago, en su totalidad.

“Inmediatamente debían haber exonerado al señor Sotero Mina porque se está demostrando que efectivamente, repito, se indujo en error a la Secretaría de Tránsito”, explicó Escobar.

La Secretaría de Tránsito se defendió y aseguró que el ciudadano ya fue exonerado de las multas en las que fue suplantado y que la deuda que tiene pendiente corresponde a otras infracciones cometidas por él.

“Le fueron notificadas con comparendo manual y de esas infracciones que son más o menos seis o siete infracciones. Él hizo acuerdo de pago de unas cinco infracciones y esos acuerdos de pago fueron incumplidos por el peticionario”, afirmó José Mauricio Cadavid, jefe de la oficina de contravenciones de movilidad en Cali.

Según esta dependencia, hasta que las multas impuestas entre el año 2010 y 2012 no se cancelen, el ciudadano seguirá reportado en el Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones.