Ciudadano llegó a Cali desde China con infección respiratoria y se analiza si tendría coronavirus

Autoridades de salud aseguraron que esto no significa que haya una alerta por la presencia de esta enfermedad en la ciudad y el país.

Un ciudadano que llegó a Cali procedente de China fue hospitalizado en una clínica de la ciudad por síntomas de enfermedad respiratoria y se estudia si puede tener coronavirus, según informó la secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes.

“Es una persona que estuvo en China, tiene una infección respiratoria aguda y está hospitalizado. Eso no significa que tenga coronavirus”, dijo la funcionaria, al anotar que”, a hoy, ya no hay posibilidad de que sea contagioso”.

Entretanto, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, informó que se están realizando las pruebas y análisis de laboratorio correspondientes para establecer o no la presencia del coronavirus en el paciente.

“Lo más conveniente es informarle a la comunidad que hasta que no tengamos todo ese panel de laboratorio realizado y con un algoritmo que hay que descartar, pues no podemos hablar de un caso confirmado”, aseguró.

Asimismo, Torres indicó que los exámenes se realizan en el laboratorio departamental para luego enviarlos a Bogotá y, allá, establecer el diagnóstico definitivo.

El ciudadano llegó a la capital del Valle del Cauca el pasado 24 de enero en un vuelo con conexión en Los Angeles y Bogotá.

