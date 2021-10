Clínica Imbanaco negó eutanasia de Víctor Escobar: asegura que no cumple con las condiciones

“Necesito un buen descanso en mi vida, ya no soporto esta manera inhumana en que estoy viviendo, por favor, ayúdenme a que esto sea pronto muchas gracias”, expresó Víctor Escobar

Este es el llamado que hace, pues, en las ultimas horas, la Clínica Imbanaco, en Cali, emitió un concepto médico en el que asegura que no se cumple con la condición clínica para aplicar la eutanasia.

“Víctor no es un paciente en frase terminal y que como el Congreso de la República no ha regulado, pues no hay cómo realizar el tema de la eutanasia, anulando al 100%, tanto a la Corte Constitucional como máximo órgano constitucional y a la sentencia del juzgado”, comunicó el abogado del paciente, Luis Carlos Giraldo.

Podría leer: Este es el fallo de la Corte Constitucional que amplía la eutanasia a enfermedades no terminales

El jurista también cuestionó el proceder de la EPS Coomeva, entidad que impugnó el fallo.

“Coomeva, en días pasados, impugnó la sentencia. El día de ayer, el juzgado da a conocer el audio y estamos en un punto donde el derecho que tiene Víctor queda a la espera por un tiempo más”, agregó el abogado Giraldo.

Por el momento, ni la Clínica Imbanaco, ni la EPS Coomeva se han referido al concepto médico, por ahora, solo queda que la jurisprudencia deje en firme la eutanasia o anule dicha solicitud.