CNE aceptó demanda de nulidad contra candidato a Alcaldía de Cali, Roberto Ortiz

El Consejo Nacional Electoral, CNE, aceptó una demanda de nulidad en contra de la inscripción del candidato a la Alcaldía de Cali por el partido Liberal, Roberto Ortiz.

Supuestamente el candidato estaría inhabilitado por hacer parte de la junta directiva de la empresa Gane, empresa que mantiene un convenio con la Alcaldía para el pago de mesada de los adultos mayores.

Por su parte el candidato confirmó que se presentará ante el Consejo Nacional porque confía en su inocencia.

Ortiz sostuvo que desde hace varios años no hace parte de la junta directiva.

“Tengo entendido que la empresa hace convenios con el Ministerio de Trabajo en el programa Colombia Mayor, no contrata con la Alcaldía nada. Gane lo que hace es pagarle los giros a los abuelos en diferentes puntos de la ciudad, mi familia son quienes hacen parte de Gane”, expresó Ortiz.

El aspirante a la Alcaldía recordó que cuando fue representante a la Cámara también se había presentado una demanda de este tipo ante el Consejo Nacional pero el fallo terminó a su favor.

Frente al tema la Alcaldía de Cali se pronunció y manifestó por medio de un comunicado que la empresa Gane S.A. del Roberto Ortiz no tiene ni ha tenido contrato o vínculo con el municipio.

“Frente a las afirmaciones que se han generado en medios de comunicación sobre supuestos vínculos contractuales del candidato a la Alcaldía de Cali Roberto Ortiz –a través de la empresa Gane SA- con el Municipio de Santiago de Cali, el ente territorial se permite aclarar que:

No existe ni ha existido, en el último año, contrato o vínculo contractual entre la empresa Gane S.A. y el Municipio de Santiago de Cali, como tampoco con el mencionado candidato.

La Alcaldía de Santiago de Cali rechaza todo tipo de afirmaciones falsas en las que se vincule a la Administración Municipal y que intenten generar desinformación frente al debate electoral, al igual que pretendan involucrar la gestión de esta entidad territorial con intereses electorales.”, dijo el comunicado de la Alcaldía de Cali.