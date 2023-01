Colapsa puente vehicular que comunicaba a dos corregimientos al sur de Cali

Autoridades indicaron la estructura tenía 30 años de construcción y ya no cumplía con normas requeridas para este tipo de diseños. No se reportaron lesionados.

Se trata del puente vehicular que comunicaba a los corregimientos de Navarro y El Hormiguero, ubicados en el sur de Cali, y el cual colapsó en la noche del domingo.

“Es un puente de unos 30 años que ha sido remozado y actualizado. Sin embargo, con las características que fue construido, hace treinta años, no cumple la norma. Ya existen los diseños nuevos para hacer un puente que tenga una holgura de por lo menos 80 metros y un periodo de retorno de 1 a 500 años, como lo exige la norma nueva y la CVC”, explicó Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión de Riesgo de Cali.

El funcionario indicó que hasta el momento se desconocen las causas del desplome de la estructura. Sin embargo, indicó que autoridades municipales y expertos se encuentran en el sector adelantando las respectivas investigaciones y labores.