Se cayó puente vehicular sobre río La Vieja y conductor que pasaba por el lugar se salvó de milagro

Dos muertos y 15 heridos dejó el colapsó del puente vehicular sobre río La Vieja , que comunica a los departamentos del Quindío y Valle del Cauca. Cinco vehículos también resultaron afectados en el hecho, que tuvo lugar durante la tarde este miércoles, 12 de abril de 2023.



En redes sociales generó asombro un video que compartió uno de los conductores que presenció la caída del puente vehicular sobre río La Vieja. El hombre se salvó de milagro, pues su vehículo terminó a pocos centímetros de la infraestructura que se derrumbó.

"Dios mío. Cuando a uno no le toca, no le toca. Alcancé a frenar", se escucha decir al conductor, quien conducía un tractocamión.

Vea el video del conductor aquí:

El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, confirmó que dos policías murieron y que en el hecho estuvieron "involucrados dos turbos de la Policía, dos tractocamiones y un vehículo particular".

"Lamentamos la pérdida de dos personas, un intendente de la Policía y un patrullero", anotó el mandatario departamental.

La caída del puente vehicular sobre río La Vieja también dejó 15 personas heridas, según reportó la Agencia Nacional de Infraestructura.

En la tarde de este miércoles, 12 de abril de 2023, se registró el colapso del puente vehicular del río La Vieja, que comunica a los departamentos del Quindío y Valle del Cauca.



Ampliación 👉👉 https://t.co/xZ0jo1NAmK pic.twitter.com/FYIm5Q4Sev — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 12, 2023

En redes sociales han circulado varias imágenes que muestran la gravedad de la emergencia en el puente vehicular sobre río La Vieja.

Uno de los camiones de la Policía, cuya carga quedó tirada en el asfalto, terminó volcado.

Un automóvil de color rojo quedó muy cerca del camión de la institución y dos mulas, de color rojo y naranja, terminaron en el agua.

¿Qué ha pasado con las familias que perdieron sus casas por el derrumbe en Rosas, Cauca?

Después de tres meses de haber ocurrido el gigantesco derrumbe en Rosas, Cauca, que arrasó con todo lo que se encontró a su paso, los más de 700 campesinos que perdieron sus viviendas siguen esperando la promesa de reubicación hecha por el Gobierno nacional días después de la emergencia.



María Luisa Cruz es una de las damnificadas por el derrumbe en Rosas. Durante los 90 días que han pasado desde el momento del deslizamiento, no ha tenido tranquilidad y ha tenido que vivir de albergue en albergue porque aún no ha sido reubicada.

“De una parte a otra nos pasan, ya estoy aburrida, yo me quiero ir para mi casa”, asegura.

Así como ella, hay más de 700 damnificados que aseguran que la promesa de reubicación hasta el momento sigue siendo incierta.

“Necesitan trabajar, necesitan un apoyo y prácticamente queremos nuestras casas, nuestras fincas. Como nos dijo el presidente, vamos a ver cultivar las tierras”, dijo Ana Cristina Martínez, otra damnificada.

Luis Fernando Velasco, director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, se pronunció al respecto.

"Estamos en un proceso de comprar una finca mucho más grande, donde podrían caber otras 40 familias y la propia gente nos ha planteado la posibilidad de una cartacheque", aseguró.