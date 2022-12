Colapso vial en distintas zonas de Cali por protestas sobre cobertura educativa

Foto: @manchaamarilla

Una gran congestión vehicular se registró en la mañana de este jueves en Cali por cuenta de los bloqueos que adelantaron padres de familia y docentes en rechazo a la exclusión de 73 colegios del programa de ampliación de cobertura.

Las manifestaciones se concentraron en la calle 5 con carrera 94 (Meléndez), la calle 73 con carrera 27 (Cuatro Esquinas), diagonal 15 con calle 73 (Andrés Sanín), la calle 70 con carrera 1 a la altura de la 14 de Calima y en el barrio Ciudad Córdoba, suroriente de la capital del Valle del Cauca, entre otros puntos.

Bloqueos estaciones Mio; Morichal, Meléndez, Carrera 1 con Cll 70, Florialia, Andrés Sanin, Cuatro Esquinas EVITELOS pic.twitter.com/NEtZtcGiCT — Johnny Rangel (@manchaamarilla) February 25, 2016

La secretaria de Educación de Cali, Luz Elena Azcárate, recordó que estos colegios no fueron contratados en la ampliación de cobertura por decisión del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación.

De acuerdo con el Ministerio, estas instituciones no alcanzaron el mínimo percentil en las pruebas Saber, razón por la cual quedaron por fuera del programa.

En ese sentido, Azcarate aclaró que se ha estado adelantando la reubicación de los casi 30 mil estudiantes que estaban en estos colegios en otros centros educativos que estén vinculados a la ampliación de cobertura.

Asimismo, padres de familia que se sumaron a la protesta aseguraron que los estudiantes no están recibiendo los desayunos escolares y tampoco el servicio de transporte a los que tienen derecho.

Al respecto, la Secretaria de Educación de Cali aseguró que “si dicen que no tienen esas garantías es porque están en colegios no contratados”.

La funcionaria también afirmó que la Alcaldía envió una solicitud al Ministerio de Educación para que permitiera la contratación, desde primero a quinto grado, con los colegios que no pasaron las pruebas y, así, facilitar una transición a las instituciones que sí cumplen los requisitos. No obstante, agregó, la petición fue rechazada.

Las protestas también afectaron al sistema de transporte masivo MIO, que se vio obligado a suspender el servicio en algunas estaciones y a desviar rutas.

#ATENCIÓN Por manifestaciones en diferentes sectores de la ciudad NO se atienden temporalmente estaciones Buitrera y Meléndez. — METROCALI (@METROCALI) February 25, 2016

#ATENCIÓN Por manifestaciones en diferentes sectores de la ciudad NO se atienden temporalmente zona Floralia. — METROCALI (@METROCALI) February 25, 2016

Los bloqueos se iniciaron hacia las 7:00 y se prolongaron hasta las 11:00 de la mañana.