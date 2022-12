Colegio denuncia que irregularidades con Pruebas Saber podría afectar resultados de sus estudiantes

Las directivas de la institución en Cali están alarmadas, pues señalan que se incumplió con la cadena de custodia. Icfes adelanta investigaciones tras quejas.

"El material llego tarde, no enviaron los suficientes aplicadores a cubrir la cantidad de salones, además de eso, la cadena de custodia que uno esperaría para una prueba de tan importancia no se cumplió", afirma William Rodríguez, coordinador académico de Centro de Educación en Tecnología (CENTEC), entidad que denunció las irregularidades.

Aseguran también las directivas que las supuestas anomalías, registradas durante las pruebas saber a los grados tercero, quinto y noveno, afectan a 300 estudiantes. Sostienen que, si la institución es mal calificada, los niños podrían salir del programa de ampliación de cobertura.

"A la institución llegó una persona, dejó el material, lo trajo en un taxi en la primera ocasión. Luego vinieron en un carro particular, me imagino que de un servicio informal, una persona en pantaloneta, chancla y que no se identificó, no entregó un carnet", agrega Rodríguez.

De acuerdo con Giovanni Bavativa, director de operaciones del Icfes, se detectó que en algunos de los 1.122 municipios donde se realizaron las pruebas, la entidad encargada de la logística no llevó a cabo de manera correcta algunos procedimientos pactados dentro del contrato.