Colegios del sur de Cali elaboran plan para modificar sus horarios de entrada

Como coherente, calificó Elsy Jordan, presidenta de la Asociación de Colegios Privados y de Primera Infancia, el fallo de segunda instancia que ratifica la decisión de suspender la ampliación del pico y placa desde las 6:00 a.m. en sur de Cali.

"Me parece supremamente bien y los padres de familia obraron en todo su derecho al no querer que esos niños se perjudicaran con esa medida. Yo creo que el Secretario entendió que para Cali esa medida no es ni cinco conveniente", dijo Jordan.

La medida, que había sido aplicada con el fin de mejorar la movilidad en el sur de la capital del Valle, no fue bien recibida por las familias de los estudiantes. Ahora, señaló Jordan, se espera encontrar una mejor salida a la congestión vehicular que se presenta en este sector en horas pico.

Por este motivo, la mujer indicó que los colegios se llevan a cabo campañas para incentivar el uso del bus escolar o transporte compartido. Asimismo, afirmó que trabajan para presentar al nuevo alcalde un plan de modificación de los horarios, que se implementará a partir del próximo año lectivo.

"Es un plan a mediano plazo, que implica mirar frente a los colegios cómo podríamos ponernos de acuerdo en cuanto a los horarios de entrada. Hay unos a las 6:30 a.m., otros a las 6:45 a.m., 7:00 a.m., 7:15 a.m., 7:30 a.m., 7:45 a.m. y 8:00 a.m., porque ya entrar más tarde sería salir más tarde y para los niños no es bueno estar en una jornada hasta las 5:00 p.m.", manifestó la Jordan.

Esta Asociación reúne a 27 instituciones educativas de las más de 40 que hay, entre colegios y jardines infantiles, en el sur de Cali, por eso Jordan dijo que espera que las demás entidades escolares también acojan la medida de modificar los horarios y así ayudar a descongestionar las vías.